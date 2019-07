Avião de combate a incêndios amarou em Ferreira do Zêzere

O avião de combate a incêndios que teve esta quarta-feira um acidente em Ferreira do Zêzere amarou na barragem de Castelo de Bode.

O piloto foi assistido pelos bombeiros e encontra-se estável.

O avião - um Alfa 8 que pertence ao Centro de Meios Aéreos de Proença-a-Nova - estava estacionado em Ponte de Sor, distrito de Portalegre, e dirigia-se para o combate a um incêndio rural em Pombal, no distrito de Leiria.

O aparelho amarou em Ponta de Vale da Ursa, junto a Dornes.

Segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o piloto, "sem queixas", tem 49 anos e recusou o transporte para uma unidade hospitalar.

Para o local foram mobilizadas as corporações de bombeiros de Ferreira do Zêzere e Cernache do Bonjardim (concelho de Sertã, distrito de Castelo Branco), com sete veículos, um bote e 17 operacionais.

O avião tinha sido mobilizado para o combate a um fogo rural no concelho de Pombal, no vizinho distrito de Leiria.

A Proteção Civil recebeu às 16h46 a informação, dada por um cidadão, de que o avião tinha caído, desconhecendo-se na altura se a aeronave se encontrava em terra ou na barragem de Castelo de Bode.

O presidente da Câmara de Ferreira de Zêzere, Jacinto Lopes, disse à Lusa que o avião "não bateu em nada" e que o acidente ocorreu durante uma manobra de recolha de água.

À SIC, o comandante de Bombeiros de Ansião, Neves Marques, disse esta quarta-feira que a queda do avião não pôs em causa o combate ao incêndio no concelho de Pombal.