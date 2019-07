Frente de fogo descontrolada em Casais de São Bento, em Mação

Uma frente de fogo descontrolou-se esta segunda-feira à tarde na freguesia de Casais de São Bento, na localidade de Mação, onde lavra um incêndio desde sábado.

A zona é de difícil acesso e, por isso, o combate está a ser feito pelo ar, com recurso aos meios aéreos no local. O dispositivo de combate foi também reposicionado, visto que as chamas podem, em minutos, chegar a populações próximas.

Ao longo do dia, prevê-se uum agravamento das condições climatérias. O calor, a baixa humidade e o vento não serão favoráveis ao combate dos incêndios em Vila de Rei e Mação.