O comandante do Agrupamento Distrital do Centro Norte, Pedro Nunes, adiantou esta segunda-feira que até às 18:00 - 19:00 horas vão ser mantidos quatro aviões bombardeiros no ar, de maneira a dar resposta a possíveis reacendimentos em zonas de difícil acesso.

Num briefing durante esta tarde, admitiu ainda que se o flanco esquerdo reativar e complicar, o fogo poderá tomar um caminho alinhado com algumas populações.