Fogo de Vila de Rei e Mação dominado

O incêndio em Vila de Rei e Mação que deflagrou no sábado está dominado e entrou em fase de resolução, informou esta terça-feira Luís Belo Costa, comandante operacional da Proteção Civil.

Neste momento, estão a ser concluídas as manobras de consolidação em todo o perímetro e todo o dispositivo vai manter-se no terreno por prevenção.

Segundo o INEM, desde o início do incêndio, 39 pessoas tiveram que ser assistidas, das quais resultaram 16 feridos, um deles em estado grave com queimaduras no corpo.

Em relação às habitações afetadas, o presidente da Junta de Freguesia de Cardigos, Carlos Leitão, disse que, pelo menos, três casas de primeira habitação ficaram destruídas. Estimou ainda que 90% da área verde tenha ardido.