Material das golas inflamáveis foi escolhido pelo Governo, garante empresa 

Ricardo Fernandes, proprietário da Foxtrot, garante que o material escolhido foi o exigido pelo Governo e que constava do caderno de encargos.

Golas distribuídas às "Aldeias Seguras"

Setenta mil golas antifumo fabricadas com material inflamável e sem tratamento anticarbonização, que custaram 125 mil euros, foram entregues pela proteção civil no âmbito do programa "Aldeia Segura - Pessoas Seguras", avança hoje o Jornal de Notícias.

De acordo com o jornal, as golas antifumo, fabricadas em poliéster, "não têm a eficácia que deveriam ter: evitar inalações de fumos através de um efeito de filtro".