Matilde vai ser operada à cabeça pela segunda vez

Os pais da Matilde anunciaram esta quinta-feira, através da página de Facebook, que a bebé que sofre de atrofia muscular espinal tipo 1, vai ser novamente operada à cabeça.

Na sexta-feira passada, a criança tinha sido sujeita a uma intervenção cirúrgica à cabeça devido a um quisto congénito. Nos dias que se seguiram, os médicos mostraram-se positivos com a recuperação de Matilde, que poderia ter alta ainda esta semana. Porém, os últimos exames reveleram que o esforço dos médicos não foi eficaz e que a bebé terá de ser operada, pela segunda vez, esta sexta-feira.

"A solução é fazer uma nova cirurgia para colocar uma válvula inteligente que vai drenando o líquido até ao estômago, não fica nada visível, mas é permanente e não tem implicações no meu crescimento", reveleram os pais.



A operação à cabeça, garantiram os pais, "não está relacionada nem com a doença, nem com a administração do Zolgensma". Matilde tomou o Zolgensma no dia 27 de agosto, estando a reagir bem à medicação.