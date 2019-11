Marcelo acredita que mãe deixou bebé no lixo em “desespero total”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou este domingo que compreende e agradece a posição das autoridades cabo-verdianas de encontrar uma forma de defender a mãe que abandonou o filho recém-nascido num caixote do lixo, em Lisboa.

Em Braga, no final da cerimónia de canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires, o chefe de Estado quis ainda deixar "uma palavra especial" à mãe, sublinhando que foram as suas "condições dramáticas" em que vivia que a levaram "a fazer aquilo que fez".

"Compreendo e agradeço a posição das autoridades cabo-verdianas, que se juntam a Portugal na preocupação de encontrar uma forma de defender uma pessoa que só em desespero total acabou por fazer o que fez", referiu Marcelo Rebelo de Sousa.

A embaixada de Cabo Verde em Portugal anunciou, na sexta-feira, que vai fazer diligências para "recolher mais informações" e prestar todo o apoio necessário à jovem mãe que abandonou o recém-nascido, na terça-feira, num caixote do lixo em Lisboa.

A mãe, sem-abrigo, já foi detida e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

"É importante que se tenha a noção e a compreensão humana para o ambiente que rodeou aquele gesto", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, deixando "uma palavra especial a pensar no drama daquela mãe que, numa determinada situação de desespero, foi levada a fazer aquilo que fez".

Para o Presidente, é também importante que aquela criança, quando um dia crescer, não fique com a ideia de que a sua mãe fez aquilo de ânimo leve, mas sim por "uma razão muito forte, que tem a ver com as condições dramáticas de vida social".

Em relação aos sem-abrigo, Marcelo disse que os portugueses "estão hoje mais despertos do que nunca" para a problemática.

"Isso é importante, é uma pedrada no charco", afirmou o chefe de Estado.

Com Lusa