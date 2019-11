Alegações finais do julgamento de Luís Grilo no Tribunal de Loures

O Tribunal de Loures agendou para hoje as alegações finais do julgamento de Rosa Grilo, acusada do homicídio do marido, Luís Grilo (morto em 15 de julho de 2018), em coautoria com o arguido António Joaquim.

Na última sessão, a defesa de António Joaquim quis juntar mais meios de prova a este processo.

Rosa Grilo também voltou a ser ouvida pela juíza quando disse estar arrependida por ter apresentado diferentes versões dos factos, mas continua a afirmar que o ex-marido foi morto por angolanos.

O corpo de Luís Grilo foi encontrado com sinais de violência e em adiantado estado de decomposição, mais de um mês após o desaparecimento, a cerca de 160 quilómetros da sua casa, na zona de Benavila, concelho de Avis, distrito de Portalegre.

O Ministério Público atribui a António Joaquim a autoria do disparo sobre Luís Grilo, na presença de Rosa Grilo, no momento em que o triatleta dormia no quarto de hóspedes da sua casa, na localidade de Cachoeiras, em Vila Franca de Xira, Lisboa.