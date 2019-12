"As medidas de coação podem ser alteradas ao longo do processo"

Em entrevista à SIC Notícias, António Ventinhas explicou que as medidas de coação podem ser alteradas durante o processo e que "só podem persistir se se mantiverem os fundamentos que levaram à sua aplicação".

O homem acusado da morte do triatleta Luís Grilo, em coautoria com a mulher da vítima, saiu esta sexta-feira em liberdade com termo e residência.