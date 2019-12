Acionado plano de emergência na Mealhada devido ao mau tempo

A Câmara da Mealhada acionou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, esta quinta-feira ao meio da tarde, anunciou a autarquia.

Numa nota enviada à agência Lusa, a Câmara explica a decisão com as "atuais condições meteorológicas adversas, que já provocaram vários estragos/prejuízos em diversas locais, e às previsões de agravamento do estado do tempo para as próximas horas, nomeadamente a possibilidade de ocorrência de rajadas de vento muito fortes e chuvas muito intensas".

A Proteção Civil Municipal está a ponderar a "possibilidade de encerrar ao trânsito automóvel a Mata Nacional do Buçaco", adianta a nota.

A Câmara da Mealhada, no sul do distrito de Aveiro, apela a todos os munícipes para "permanecerem em suas casas e, nos casos de necessidade absoluta de circulação automóvel, aconselha os condutores a respeitarem rigorosamente as determinações de trânsito em vigor".

O município tem "uma vasta equipa de técnicos a dar apoio no terreno e a tentar solucionar cada um dos problemas reportados pelos munícipes", assegura.

Lusa