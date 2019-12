Levantados todos os avisos vermelhos

Cinco distritos que estavam com aviso vermelho, esta manhã, já passaram para aviso laranja. Coimbra continua a ser o distrito que mais preocupa as autoridades. Desde quarta-feira a Proteção Civil registou cerca de 11 mil ocorrências por causa do mau tempo.



O nível das águas do Mondego está a descer, mas as zonas de Coimbra e Montemor-o-velho continuam a ser hoje uma preocupação para as autoridades.

O colapso do dique na margem direita do rio alagou campos e, por precaução, centenas de pessoas foram retiradas de casa. O caudal do rio pode demorar dias a normalizar.