Rio obteve 49,02% dos votos na 1ª volta e Montenegro 41,42%

O atual presidente do PSD, Rui Rio, foi o candidato mais votado na primeira volta das diretas de sábado com 49,02% dos votos e Luís Montenegro conseguiu 41,42%, de acordo com os números finais disponíveis no site do PSD.

Miguel Pinto Luz, o terceiro candidato mais votado, obteve 9,55% (3.030).

No sábado à noite, os números provisórios divulgados pelo Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) atribuíram a Rio uma vitória por 49,44% dos votos (15.301), a Luís Montenegro 41,26% (12.767) e a Miguel Pinto Luz 9,3% (2.878).

A atualização dos dados - que se deve sobretudo à inclusão das concelhias da Amadora (Lisboa) e de Vila Real e a pequenas correções em atas - atribuí agora a Rui Rio 15.546 votos, a Luís Montenegro 13.137 e a Miguel Pinto Luz 3.030.

De acordo com os números finais, a vantagem de Rio para Montenegro foi de 2.409 votos (7,6 pontos percentuais). Os dois candidatos menos votados obtiveram, em conjunto, mais 621 votos do que o atual presidente.

Dos 40.604 militantes em condições de votar, fizeram-no 32.082 (uma participação de 79%).

Destes, 31.713 foram votos validamente expressos - os únicos que contam para a determinação da maioria absoluta -, 224 votaram em branco e houve 145 votos nulos.

Rio ficou a 312 votos da maioria absoluta na primeira volta

Para Rui Rio ter conseguido a maioria absoluta à primeira volta precisaria de ter obtido 15.858 votos (metade mais um), tendo ficado a 312 desse objetivo.

A segunda volta das eleições diretas para escolher o presidente do PSD disputa-se no sábado entre Rui Rio e Luís Montenegro.

Apenas em três estruturas se registaram alterações em relação aos números que constavam no site do PSD no domingo: Açores, Lisboa e Vila Real, mas sem alterarem as posições relativas dos candidatos.

Na Área Metropolitana de Lisboa, a segunda maior distrital em número de militantes inscritos, o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz, venceu com 38,53% (1.592 votos), Luís Montenegro ficou em segundo com 32,77% (1.354) e Rui Rio conseguiu 28,7% (1.186 votos).

Na primeira volta, Rui Rio ganhou em 13 distritos ou estruturas - Porto, Aveiro, Bragança, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real, Santarém, Faro, Beja, Portalegre, Évora, Açores e Europa - enquanto Luís Montenegro venceu em seis - Braga, Leiria, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Lisboa Área Oeste.

Pinto Luz saiu vencedor na Área Metropolitana de Lisboa e em Setúbal, reclamando também vitória na Madeira, mas os votos da Região Autónoma não foram contabilizados.

Já no círculo Fora da Europa os quatro militantes que votaram repartiram-se igualmente por Rio e Montenegro, registando-se um empate.