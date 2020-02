Discurso de Hugo Soares assobiado no congresso do PSD

Hugo Soares diz que o PSD não pode querer ser socialista de segunda, numa crítica à estratégia de Rui Rio que lhe valeu uma dose de assobios no segundo dia do Congresso social-democrata. Em sentido oposto, Miguel Pinto Luz e Miguel Albuquerque aproveitaram a intervenção no congresso para anunciar as tréguas com Rui Rio.

