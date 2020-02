Sócrates defende que construção do Aeroporto do Montijo é a pior opção ambiental que podia ser tomada

Num artigo de opinião, publicado no site do jornal Expresso, José Sócrates diz que construir o novo aeroporto no Montijo é a pior opção ambiental que podia ser tomada.

Sócrates refere que nenhum aeroporto internacional, de uma capital europeia, deve ser construído perto de uma cidade ou ao lado de uma área protegida.

O antigo primeiro-ministro considera ainda que, se a solução do Montijo for aprovada será a unica opção que nunca teve um estudo de comparação entre outros locais possíveis.

Sócrates refere que a escolha parece ter sido feita pela empresa Vinci, a quem foi vendida a ANA aeroportos.

No artigo, o antigo primeiro-ministro defende ainda que o aeroporto em Alcochete é uma solução, diz que o projeto está aprovado desde 2010 e que cumpre todas as exigências ambientais.

