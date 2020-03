Casa de Luís Filipe Vieira alvo de buscas por suspeitas nas transferências de jogadores

A Autoridade Tributária está a realizar esta quarta-feira várias buscas no âmbito da Operação Fora de Jogo, incluindo a SAD do Benfica e a casa do presidente Luís Filipe Vieira, como conta o repórter da SIC, André Palma.

Para além do Benfica, também outras Sociedades Anónimas Desportivas (SAD) de clubes desportivos, como o Sporting, FC Porto e SC Braga, escritórios de advogados e casas estão a ser alvo de buscas.

Em causa está a Operação Fora de Jogo, que investiga suspeitas de crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais em transferências de jogadores.

Veja também: