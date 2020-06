Ajuntamentos ilegais no Norte obrigam à intervenção das autoridades

Com o país em situação de calamidade, a polícia continua a ter de dispersar ajuntamentos. Ontem à noite teve de intervir em Braga e no Porto, onde centenas de jovens saíram à rua para conviver.

António Costa foi ao Teatro S. Luiz, em Lisboa, para um concerto no sábado à noite. Com máscara e sublinhando o cumprimento das regras que é preciso cumprir, de cada vez que se sai de casa, seja em que atividade for.

O primeiro-ministro não quer ter que dar passos atrás no desconfinamento. "Não gostaria", diz antes assim, porque se entender que a situação o justifica, dará tantos quantos forem precisos. Por agora, reafirma que depende do comportamento individual de cada um", porque mais contágios considera que era expectável com o maior desconfinamento, pelo que prefere "controlar" os focos "bastante localizados" em concelhos da grande Lisboa e "específicos" - com os que resultaram da festa de Lagos ou num lar de Reguengos de Monsaraz.