Incêndios. Videovigilância e drones complementam patrulhamento e rede de postos de vigia

A GNR está a realizar operações de vigilância das florestas através de sistema de videovigilância e aeronaves não tripuladas (drones), como meio complementar ao patrulhamento móvel e à rede de postos de vigia, divulgou esta força de segurança.

O recurso aos drones e à videovigilância visa, segundo a GNR, melhorar as condições de prevenção e deteção de incêndios rurais, nas freguesias identificadas como prioritárias.

"No âmbito da coordenação das ações de prevenção relativas à vertente da vigilância e deteção, que compete à GNR, está a ser utilizado um sistema de videovigilância em cerca de 25% do território nacional, cobrindo áreas-sombra dos postos de vigia, bem como um conjunto de drones, como forma de potenciar as atividades de vigilância e deteção de incêndios rurais, em particular nas 1.114 freguesias prioritárias", precisa a GNR.