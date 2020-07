Incêndios. António Costa lamenta morte trágica de bombeiro

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou este sábado o "trágico falecimento" de um bombeiro que combatia um incêndio na serra da Lousã, assim como daqueles que ficaram feridos.

"Foi com profundo pesar e consternação que tomei conhecimento do trágico falecimento do bombeiro voluntário José Augusto Dias, que combatia um incêndio na serra da Lousã, assim como dos soldados da paz que ficaram feridos naquele combate e a quem desejo boa recuperação", lê-se numa nota do gabinete do primeiro-ministro.