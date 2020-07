Os cuidados a ter com o calor

As altas temperaturas que se vão sentir esta sexta-feira e sábado obrigam a cuidados redobrados com o calor.

A Direção-Geral da Saúde recomenda a constante ingestão de água, o uso do protetor solar e o resguardo em casa. Crianças, idosos, grávidas e doentes crónicos têm de ter cuidados redobrados.

As condições meteorológicas que se vão fazer sentir durante o fim de semana, com temperaturas a rondar os 40 graus, colocam Portugal continental em estado de alerta máximo ou muito elevado devido ao risco de incêndio.

Como medida de prevenção e apoio ao combate, a Proteção Civil ampliou o dispositivo no terreno, com com o reforço de bombeiros nas zonas de maior risco e a ativação das coordenações distritais, auxiliadas pela vigilância de patrulhamento militar.

André Fernandes , 2º comandante nacional de operações de socorro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, alertou a população para as proibições durante os dias de maior calor, e apela a que as pessoas se afastem de zonas com sinais visíveis de incêndio, de modo a que os meios estejam 100% disponíveis para o combate aos incêndios