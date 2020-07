PS e PSD acabam com debates quinzenais. Alguns deputados não acompanharam voto dos partidos

O PS e o PSD aprovaram esta quinta-feira o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, que vão passar a acontecer de dois em dois meses.

No momento da votação, houve vários deputados socialistas e sociais-democratas que não acompanharam o voto decidido pelos próprios partidos.

A proposta foi aprovada pelo PS e pelo PSD, mas está a levantar dúvidas dos dois lados das bancadas, com várias personalidades a votarem contra, como o socialista Jorge Lacão ou o antigo líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares.

Jorge Lacão, antigo ministro socialista e líder do grupo parlamentar do PS entre 1995 e 1997, votou contra e deixou um aviso ao próprio partido.

Do lado do PSD, Hugo Soares chega a falar em "retrocesso democrático que menoriza o Parlamento e as instituições".

A líder da Juventude Social-Democrata (JSD), Margarida Balseiro Lopes, e o deputado Pedro Rodrigues votaram contra esses artigos.