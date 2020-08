Não há portugueses entre os mortos ou feridos graves nas explosões no Líbano

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas apelou aos portugueses que precisem de ajuda, depois das explosões no Líbano, para contactarem a embaixada ou o consulado.

No Jornal da Meia Noite, confirmou que, até ao momento, não há registo de portugueses entre as vítimas mortais ou feridos graves nas duas explosões que abalaram a capital do Líbano esta terça-feira.

Berta Nunes avançou ainda que um apartamento de portugueses a viver no país, localizado na zona das explosões, ficou danificado "com alguma gravidade".

"Estão de férias, comunicaram-nos que estavam bem mas que o seu apartamento tinha sido destruído", contou.