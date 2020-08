Dois feridos graves em queda de Canadair no combate ao fogo no Gerês

Um avião Canadair caiu pelas 11h20 na zona do Lindoso, Ponte da Barca, quando combatia um incêndio que está a lavrar na serra do Gerês, fazendo dois feridos graves..

O presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, Augusto Marinho, disse à SIC que os dois ocupantes do Canadair que ficaram feridos são portugueses.

Ao que a SIC entretanto apurou, um dos feridos é português e o outro é espanhol.

Em comuniccado enviado às redações, a Proteção Civil confirma que o Canadair é português e faz parte do dispositivo de combate a incêndios florestais do Centro de Meios Aéreos de Castelo Branco.

Um avião anfíbio pesado (Canadair CL215), do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, sofreu um acidente esta manhã na Barragem do Alto do Lindoso, na sequência de uma operação de scooping.



O alerta para o acidente foi dado pelas 11h16.



Resultam deste acidente 02 feridos.



A aeronave, do Centro de Meios Aéreos de Castelo Branco, participava nas operações de combate a um incêndio que lavra no Parque Nacional da Peneda Gerês, freguesia e concelho do Lindoso, distrito de Viana do Castelo.