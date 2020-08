Morreu um dos pilotos do Canadair que caiu no Gerês

Um dos pilotos do avião 'Canadair' que caiu hoje na zona do Lindoso, Ponte da Barca, quando combatia um incêndio no Gerês, morreu, enquanto o segundo piloto se encontra "em estado grave", disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



Segundo a mesma fonte, o piloto, de nacionalidade portuguesa, de 65 anos, morreu no local, apesar das tentativas realizadas pelos elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), enquanto o segundo piloto, de nacionalidade espanhola e de 39 anos, foi assistido no local e transportado em "estado grave" para o Hospital de Viana do Castelo.

O avião despenhou-se numa área do território espanhol, "a cerca de um, dois quilómetros da fronteira com Portugal", acrescentou a mesma fonte.

Em comunicado enviado às redações, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) confirma que o Canadair é português e faz parte do dispositivo de combate a incêndios florestais do Centro de Meios Aéreos de Castelo Branco.

Um avião anfíbio pesado (Canadair CL215), do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, sofreu um acidente esta manhã na Barragem do Alto do Lindoso, na sequência de uma operação de scooping.



O alerta para o acidente foi dado pelas 11h16.



Resultam deste acidente 02 feridos.



A aeronave, do Centro de Meios Aéreos de Castelo Branco, participava nas operações de combate a um incêndio que lavra no Parque Nacional da Peneda Gerês, freguesia e concelho do Lindoso, distrito de Viana do Castelo.

Incêndio deflagrou de madrugada

Um incêndio no Parque Nacional Peneda Gerês, na freguesia de Lindoso, Viana do Castelo, deflagrou esta madrugada e está a ser combatido por bombeiros e meios portugueses e espanhóis.

Às 14h00, segundo a página da Proteção Civil, o fogo estava a ser combatido por 135 bombeiros apoiados por 11 meios aéreos.

Os meios e operacionais no terreno são portugueses e espanhóis, pois o incêndio afeta a freguesia de Lindoso, concelho de Ponte da Barca, em Portugal, e a zona de Lindos, em Espanha.