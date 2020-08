Marcelo vai esperar pelas regras da DGS para se manifestar sobre Festa do Avante!

"Tenho fugido a pronunciar-me porque acho que ainda não é o tempo"

Marcelo Rebelo de Sousa diz que só se vai pronunciar sobre a Festa do Avante! depois das autoridades sanitárias definirem as regras para a realização do evento.

Antes disso, o Presidente da República considera inoportuno abordar o assunto.

Governo diz que não tem poderes para proibir evento

O Governo diz que não tem poderes para proibir a Festa do Avante!, ou qualquer outro evento político, nem condicionar a sua realização.

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, diz que a Direção-Geral da Saúde está a trabalhar com a organização do Avante para garantir o cumprimento das regras sanitárias.

O presidente do PSD, Rui Rio, pede ao Governo coerência na definição da lotação da Festa do Avante! e quer saber em que moldes será feita a redução da capacidade máxima do festival.

No Twitter, Rio diz que aguarda com expectativa a decisão do Governo e lembra que metade de 100 mil participantes corresponde à capacidade dos estádios do Sporting e do Futebol Clube do Porto.

O PCP acusou esta quinta-feira o presidente do PSD de desonestidade política, em reação a um comentário de Rui Rio sobre a lotação da Festa do Avante!, comparando-a à de um estádio de futebol e pedindo "coerência".