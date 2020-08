PCP não vai à reunião do Governo sobre o Orçamento para 2021 

O PCP não vai à reunião do Governo sobre o Orçamento do Estado para 2021.

O primeiro-ministro tinha anunciado reuniões com os partidos esta sexta-feira, em São Bento, mas os comunistas alegam não ter disponibilidade.

O PCP será o único partido à esquerda do PS a falhar o encontro e é possível que os comunistas só se encontrem com o Governo depois da Festa do Avante.

De acordo com a Lusa, que cita fonte do Executivo, o PCP solicitou "um reagendamento da reunião" com o primeiro-ministro, António Costa, e os contactos com os comunistas "vão prosseguir ao nível técnico".

Primeiro-ministro reúne-se com o Bloco, PAN e PEV na sexta-feira em São Bento

O primeiro-ministro vai reunir-se na sexta-feira, em São Bento, com Bloco de Esquerda, PAN e PEV para procurar um acordo político de legislatura, incluindo desde logo a aprovação do Orçamento do Estado para 2021.

Na sexta-feira, no período da manhã, António Costa vai receber primeiro o Bloco de Esquerda e depois o PAN. Na parte da tarde, o líder do executivo irá reunir-se com o PEV.

O Governo vai começar a receber os partidos da esquerda e o PAN, tendo em vista o Orçamento do Estado para 2021. Ainda que António Costa tenha deixado, no debate no parlamento de "fecho para férias", a 24 de julho, o repto aos antigos parceiros para que se empenhem num acordo com o horizonte da Legislatura.