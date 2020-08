As negociações do próximo Orçamento do Estado começaram esta sexta-feira com o primeiro-ministro a dizer que se não houver acordo, haverá uma crise política.

A ameaça de António Costa, que vai ser publicada no jornal Expresso deste sábado, provocou de imediato uma reação do Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que seria uma aventura e que não aceita uma crise política pro causa do Orçamento para 2021.