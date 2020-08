DGS divulga normas para a Festa do Avante!

A Direção-Geral da Saúde divulgou esta segunda-feira o parecer técnico sobre a Festa do Avante!, que se vai realizar entre os dias 4 e 6 de outubro, na quinta da Atalaia, no Seixal.

De acordo com o documento, no recinto só podem estar 16.563 pessoas e a venda de bebidas alcoólicas vai ser proibida a partir das 20:00 horas, com exceção à zona de restauração.

Em relação à normas de saúde, os participantes do evento devem garantir o distanciamento físico de dois metros entre pessoas, em todos os espaços do recinto, salvo se forem coabitantes.

Os acessos e corredores de circulação na Quinta da Atalaia devem ser de sentido único, com sinalética clara e visível, de forma a evitar o cruzamento de pessoas. Também a entrada no recinto deve estar organizada para que o tempo de espera seja reduzido.

"Os espaços destinados a espetáculos devem estar organizados em plateia, com lugares sentados, cumprindo a lotação e ocupação mencionadas neste parecer.", refere a autoridade de saúde.

Na conferência de imprensa, Graça Freitas explicou que apenas foram tidas em conta áreas com atividades específicas para o cálculo da lotação máxima do recinto da Festa do Avante!.

A DGS e o Governo negam que haja qualquer tipo de discriminação nas regras estabelecidas para a realização da Festa do Avante!, mas admitem que o parecer foi tornado público por se tratar de uma situação especial.