Oito meios aéreos no combate às chamas em Castro Daire

Há um incêndio em Castro de Aire, com duas frentes ativas. Ao início da tarde, mais de 170 bombeiros e oito meios aéreos combatiam o fogo em Castro Daire

O fogo deflagrou de madrugada, pelas 5h40, num local e muito difícil acesso. Numa das frentes, uma viatura de apoio ao combate foi apanhada pelas chamas, como explica o repórter da SIC, Frederico Correia.

Outros dois fogos, um em Nelas e outro em Oliveira de Frades, obrigaram à dispersão de meios por parte das autoridades.

Toda a região, está, de resto, como uma grande parte do País, com risco máximo de incêndio. As autoridades suspeitam de fogo posto.

Cerca de uma centena de concelhos em risco máximo de incêndio