Sobe para 7 número de mortes por legionella no Norte do país

O número de mortes associado ao surto de legionella no norte do país subiu para sete, estando ainda 40 pessoas internadas nos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Matosinhos.

Quinze dias depois do primeiro caso, o Governo anunciou que estão a ser feitas análises à água de consumo e de várias torres de refrigeração de unidades fabris e centros comerciais.

A autarquia de Matosinhos já garantiu que as análises feitas à água do concelho mostraram que não há uma relação com este surto.

A SIC cometeu na terça-feira um erro numa peça sobre o surto de legionella, no norte do país.

As declarações sobre a circulação de carro com vidros fechados como medida de prevenção da infeção foram erradamente atribuídas à Direção-Geral de Saúde, numa frase de rodapé, quando a recomendação foi feita por uma investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. A SIC pede desculpa pelo lapso.