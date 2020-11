Marcelo e os partidos, entre a pandemia e o Orçamento 

A renovação do Estado de Emergência que termina na próxima segunda-feira, dia 23, é tida como quase certa. Mas os partidos voltam ao Palácio de Belém para dizerem ao Presidente como têm visto as medidas adotadas pelo Governo e a atual situação do país perante o aumento do número de casos de Covid-19.

Só que desta vez, não é apenas a pandemia que está na agenda dos encontros. Marcelo também quer medir o pulso ao estado das negociações do Orçamento do Estado, que tem a votação final global marcada para dia 26.



Os nove partidos com assento parlamentar foram recebidos em audiência no dia 2 de novembro, o mesmo dia em que o Presidente da República começou por se reunir com o Primeiro-ministro para discutir o decreto do Estado de Emergência.



Na terça-feira à tarde, Marcelo recebe os partidos Iniciativa Liberal, Chega, Os Verdes e o PAN. Na quarta-feira, o CDS, PCP, BE, PSD (por videoconferência) e PS.