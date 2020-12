Há 10 anos adivinhava-se o fim do tradicional fabrico de colheres de pau em Benfeita, no concelho de Arganil. Mas as vendas, que eram poucas, aumentaram nos últimos anos.

Garantiu-se assim a permanência e até o regresso à atividade de alguns colhereiros. Agora a esperança é que apareçam aprendizes para manter o ofício.