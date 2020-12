Morte de Ihor Homeniuk é "um rombo que o país vai ter de superar", diz Santos Silva

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, foi um dos que defendeu o colega de Governo Eduardo Cabrita, no caso da morte de Ihor Homeniuk, nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no Aeroporto de Lisboa.

Augusto Santos Silva diz que as instituições do Estado funcionaram e que o homícidio do ucraniano Ihor Homeniuk é um rombo que o país vai ter de superar.

Em entrevista à agência LUSA, Augusto Santos Silva insistiu que é preciso apurar responsabilidades, de forma implacável.

Ihor Homeniuk terá sido vítima do crime de homicídio por parte de três inspetores do SEF, já acusados pelo Ministério Público, com a alegada cumplicidade de outros 12 inspetores. O julgamento deste caso terá início em 20 de janeiro.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai ser ouvido esta terça-feira à tarde no Parlamento sobre o caso. A audição vai acontecer na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e decorre de pedidos do PSD e da deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira (ex-Livre).