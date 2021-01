Polémica com procurador europeu. Costa reafirma confiança em Van Dunem mas oposição discorda

O primeiro-ministro, António Costa, reafirmou total confiança política na ministra da Justiça, apesar da polémica com o procurador europeu José Guerra.

No entanto, a oposição insiste que Francisca Van Dunem não tem condições para continuar no cargo. Rui Rio responsabiliza António Costa por manter uma ministra que para o líder do PSD mentiu a Bruxelas.

O primeiro-ministro reagiu pela primeira vez ao caso em comunidado, na segunda-feira, depois de receber Francisca Van Dunem em audiência.

Os partidos querem ouvir a ministra da Justiça no Parlamento. Ao que a SIC apurou, a audição deve acontecer no final desta semana ou início da próxima.