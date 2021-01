Polémica com procurador europeu. Ministra terá associado José Guerra ao caso UGT

A Ordem dos Advogados vai apresentar uma queixa no Ministério Público para que seja investigado se houve ou não crime no caso das falsas declarações no curriculo de José Guerra para procurador europeu.

Esta quarta-feira, o ex-diretor geral da Política da Justiça disse numa entrevista que foi a ministra da Justiça quem, numa reunião, referiu a ligação de José Guerra do caso UGT.

Há tres dias que a SIC questiona a Procuradoria Geral da República se vai ser aberta uma investigação ao caso, até agora sem qualquer resposta.

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, vai ser ouvida esta quinta-feira no Parlamento.