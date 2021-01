Presidência portuguesa da UE. “É muito importante para a Europa mas é fundamental para Portugal

Marcelo Rebelo de Sousa destaca a importância que a presidência europeia tem para a Europa e para Portugal. À margem da inauguração do programa, que se realizou esta terça-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o Presidente da República destaca as desafios que Portugal vai enfrentar.

“É muito importante para a Europa mas é fundamental para Portugal. O arranque do plano de recuperação e resiliência, a preocupação social, a superação da pandemia e a afirmação de Portugal e da Europa no mundo, nomeadamente em África, na Índia, na América latina”, disse Marcelo.

A cerimónia contou com a presença de Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, que mostrou-se otimista sobre a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.