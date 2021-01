"O primeiro-ministro tem de respeitar o meu direito à crítica", diz Poiares Maduro

Miguel Poiares Maduro respondeu às acusações de António Costa de que estaria a conspirar contra o país. As declarações surgem na sequência do polémica com o procurador José Guerra, que envolve a ministra da Justiça.

“Um primeiro-ministro confundir a crítica ao seu Governo com uma crítica e uma conspiração contra o país é profundamente anti-democrático”, afirma Poiares Maduro, antigo ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional.

O social-democrata considera que António Costa o ameaçou e afirma que é a conspiração contra o Governo português é fruto da “sua imaginação”.