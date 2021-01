Pico da vaga de frio será atingido nos dias 11 e 12 de janeiro

As temperaturas podem baixar ainda mais. A vaga de frio que atingiu Portugal Continental deverá manter-se nos próximos dias. A previsão aponta que o pico de frio seja atingido nos dias 11 e 12 de janeiro.

Para esta sexta-feira as temperaturas mínimas são negativas em muitas regiões do Norte e Centro do país, sobretudo no Interior. As máximas não vão ultrapassar os 10 graus, à exceção de Faro, o único distrito que não está sob aviso amarelo por causa do frio.

Esta sexta-feira o Sul de portugal continental vai sentir os efeitos da depressão Filomena, que já atingiu a Madeira. A precipitação na região Sul deverá diminuir a partir deste sábado.