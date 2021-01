Vaga de frio coloca temperaturas 4 graus abaixo do normal para a época

A Europa está a ser atingida por uma vaga de Frio. Em Portugal as temperaturas vão continuar muito baixas até ao final da próxima semana.

Desde o início do ano que as temperaturas estão quatro graus abaixo do que é normal para a época. Este fim de semana vão descer ainda mais.

Nos próximos dias as máximas não vão além dos 12 graus no Algarve. A Guarda deve ser dos locais mais frios, podendo atingir os -6 graus no domingo à noite.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera está a prever até queda de neve esta sexta-feira em Portalegre. No sábado é o Algarve que poderá ficar com um manto branco acima dos 600 metros de altitude.

A massa de ar frio vem do interior da Europa onde há muito cenários dignos de registo. É o caso de Madrid que acordou debaixo de um manto de neve, o que não acontecia há 10 anos. As mínimas vão continuar negativas pelo menos mais uma semana, chegando a atingir os -12 graus na próxima segunda-feira.

Em Itália, a queda de neve tem trazido alguns problemas, levando algumas localidades a ficar isoladas. Na zona montanhosa, perto da fronteira com a Áustria, a neve chegou a atingir os dois metros de altura.