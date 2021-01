Reunião PSD-CDS. Rio e Rodrigues dos Santos reúnem-se esta tarde

Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos vão reunir-se na tarde desta quarta-feira na sede do PSD.

O encontro entre os líderes do PSD e do CDS acontece no rescaldo das eleições presidenciais, a oito meses das autárquicas e quando passa um ano da eleição do líder do CDS e da reeleição de Rio como presidente do PSD.

A reunião, marcada para as 17:00, depois da audiência de Rui Rio com o Presidente da República por videoconferência, foi dada a conhecer esta manhã, através de uma nota de agenda do PSD.

Além de Rio e Rodrigues dos Santos, vão estar os secretários-gerais dos dois partidos.