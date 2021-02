"Acho que a existência do CDS está em risco" 

A deputada do CDS Cecília Meireles mostrou-se preocupada com o futuro do partido que considera estar "em risco".

"Acho que a existência do partido está em risco. E não o digo por causa das sondagens, não são as sondagens o que mais me preocupa. O que mais me preocupa é o conteúdo, ou a falta dele", afirmou.