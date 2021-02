PSP faz ações de sensibilização contra o cyberbullying durante ensino online

Com os alunos em casa em ensino online e a conviver apenas através dos meios digitais, o risco de serem vítimas de cyberbullying aumenta.

Para prevenir estes casos, a PSP começa esta segunda-feira um conjunto de ações de sensibilização para alertar os pais para este tipo de violência.

As ações de sensibilização contra este tipo de crime vão ser feitas online, através das redes sociais da PSP, e podem existir também ações pontuais em coordenação com as escolas.

A Polícia de Segurança Pública avisa os pais para estarem atentos aos sinais de alerta e para reunirem provas que possam ajudar na denúncia.

Nos últimos anos a PSP tem registado um aumento no número de ofensas e ameaças dirigidas através dos meios online. Só no ano passado representavam 40% do total de ocorrências de bullying.

