Gabinete de Cavaco Silva explica porque ex-Presidente não cumprimentou Marcelo

O ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva saiu da tomada de posse do atual chefe de Estado antes da sessão de cumprimentos porque "teve de regressar a casa", justificou o seu gabinete.

O antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva assistiu hoje na Assembleia da República à tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa mas não se deslocou ao Salão Nobre para a sessão de cumprimentos ao atual chefe de Estado.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial do seu gabinete indicou que Cavaco Silva transmitiu que "teve imensa honra em estar na cerimónia" mas "teve de regressar a casa logo que terminou".

"O professor Cavaco Silva teve de regressar a casa e não pôde ir aos cumprimentos", afirmou a mesma fonte, não adiantando qual a razão, mas indicando que "não há grande história".

Depois de tomar posse para o segundo mandato e de discursar, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou a Sala das Sessões do parlamento pelas 11:30, ladeado pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Os dois dirigiram-se ao Salão Nobre do parlamento para a protocolar sessão de cumprimentos ao chefe de Estado.

Pouco depois, Aníbal Cavaco Silva saiu da sala onde decorrem as sessões plenárias e onde decorreu a cerimónia de posse, cumprimentou o núncio apostólico nos Passos Perdidos, e dirigiu-se à escadaria que leva à saída da Assembleia da República, não tendo chegado a entrar no Salão Nobre para cumprimentar formalmente Marcelo Rebelo de Sousa.

A sessão de cumprimentos durou 20 minutos, cerca de metade do tempo de há cinco anos, e foi marcada pela ausência de contacto físico, devido à pandemia de covid-19.

Os deputados, membros do Governo, líderes partidários e os poucos convidados foram passando por Marcelo Rebelo de Sousa e Eduardo Ferro Rodrigues, mantendo a distância de segurança. Os acenos com a cabeça ou com a mão foram os mais utilizados.

"Espero que tenha sido um acaso, mas é um acaso difícil de explicar"

Ricardo Costa considera que o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa esta terça-feira na tomada de posse como Presidente da República foi um "aviso" de que o segundo mandato será mais exigente e um "sinal de tranquilidade".

"Ele sabe que provavelmente o próximo quadro legislativo vai ser mais complicado devido a uma grande fragmentação dos partidos, que baralha muito os hábitos", afirmou.

Numa análise ao discurso da tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa, Ricardo Costa defendeu que "fez pouco sentido" Cavaco Silva dizer, no fim de semana, que a democracia está amordaçada.

No Primeiro Jornal da SIC, acrescentou ainda que também fez pouco sentido o ex-Presidente da República não cumprimentar Marcelo Rebelo de Sousa: "Não consigo ter uma explicação. É tudo errado".