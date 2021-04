O presidente da Assembleia da República e ex-líder socialista diz-se "em choque" e triste com a notícia da morte do político e antigo ministro Jorge Coelho.

Em direto no Jornal das 7, recorda, com saudade, que o socialista era uma "força da democracia e do PS" e um homem "de bom trato".

"Dentro do PS, foi sempre um verdadeiro camarada", disse, acrescentando que se recorda de "todo o percurso" que fizeram juntos no Governo e fora dele.