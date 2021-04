Sócrates recorda "político com uma grande intuição"

"Era um homem encantador, que fazia amigos facilmente e uma pessoa de uma extrema jovialidade de espírito", destacou à agência Lusa José Sócrates.

Para o antigo primeiro-ministro, entre 2005 e 2011, Coelho era "um político com uma grande intuição, capaz de transformar o sentimento que ele intuía no povo em conceitos que podiam ser usados na retórica política".

José Sócrates e Jorge Coelho integraram enquanto ministros os governos liderados por António Guterres, entre 1995 e 2002.

Sócrates, que confessou que falar de Jorge Coelho é uma ajuda para fazer "o luto da notícia trágica e sem aviso", destacou também a importância do antigo ministro no Partido Socialista (PS).

"Era um homem muito popular no PS, porque a sua linguagem política era uma linguagem muito acessível e que refletia exatamente o sentimento das pessoas, os sentimentos mais profundos", assinalou.

"Foi um belíssimo companheiro ao longo dos anos e recordo-o com saudade, como um bom amigo", acrescentou.

José Sócrates salientou também a "carreira política bem sucedida" de Jorge Coelho.

"Um dos momentos mais importantes foi a participação que teve na caminhada que fizemos para transformar o PS no partido de Governo em 1995, quando ganhamos as eleições com António Guterres. Era uma espécie de número dois do partido", frisou.

Para o antigo governante, Jorge Coelho era ainda "uma personagem muito respeitada em todos os setores sociais".

"Tinha um leque muito variado de amigos em diferentes quadrantes da política e da vida portuguesa, que o transformava num homem muito requisitado nos círculos sociais", concluiu.

Jorge Coelho, ministro dos governos liderados por António Guterres entre 1995 e 2002, morreu hoje, aos 66 anos, segundo fonte do PS, vítima de paragem cardíaca fulminante.

Jorge Coelho foi ministro de três pastas: ministro Adjunto; ministro da Administração Interna; ministro da Presidência e do Equipamento Social.

A partir de 1992, com Guterres na liderança, Jorge Coelho foi secretário nacional para a organização, contribuindo para a vitória eleitoral dos socialistas nas legislativas outubro de 1995.

Nascido em 17 de julho de 1954, em Mangualde, distrito de Viseu, Jorge Coelho era empresário, mas continuou sempre a acompanhar a atividade política, como comentador de programas como a Quadratura do Círculo, na SIC Notícias e TSF, mas também como cidadão.

Jorge Coelho marcou a atividade política ao demitir-se do cargo de ministro do Equipamento do executivo de António Guterres após a queda da ponte de Entre-os-Rios em 04 de março de 2001, alegando que "a culpa não pode morrer solteira".