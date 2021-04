Fronteiras com Espanha reabrem este sábado, dois dias antes do previsto

As fronteiras terrestres reabrem na primeira hora deste sábado, dois dias antes do previsto. Os comerciantes encaram a reabertura com satisfação e esperança.

Esta sexta-feira ainda se fez inversão de marcha na fronteira de Valença. A reabertura das fronteiras entre Portugal e Espanha é há muito reclamada por habitantes e comerciantes. Os empresários aplaudem a antecipação.

A expectativa é que o cenário melhore. Também em Vilar Formoso, estes setores vivem quase na dependência de clientes espanhóis. A reabertura das fronteiras traz um sentimento de alívio e esperança, de olhos postos na recuperação económica.