André Ventura recusa pedir desculpa a família do bairro da Jamaica 

André Ventura começou esta segunda-feira a ser julgado num processo movido por uma família do bairro da Jamaia, no concelho do Seixal.

Em causa estão as declarações do líder do Chega, durante um debate televisivo para as eleições presidenciais, em que chamou "bandidos" aos elementos da família.

À saída do Palácio da Justiça, em Lisboa, André Ventura diz que ficou provado que a acusação de que é alvo não tem fundamento.

Refere que voltaria a dizer a mesma coisa no debate com Marcelo Rebelo de Sousa e que, por isso, não deve um pedido de desculpas à família.