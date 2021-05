Ventura apresenta moção "Governar Portugal". Substituiu três vice-presidentes

André Ventura apresentou este sábado à tarde a moção "Governar Portugal", no III Congresso do Chega, em Coimbra. Além de substituir três vice-presidentes, o líder do partido voltou a criticar Rui Rio e António Costa. O dia foi também marcado por atrasos nas apresentações das moções.

Mesmo com lugares ainda vazios, os trabalhos foram difíceis de gerir. 83 moções, uma delas a de André Ventura, que foi a única entregue aos jornalistas antes de chegar a palco.

Além das críticas ao declarado novo alvo, do III Congresso sai também uma malha mais apertada.

A direção nacional, liderada por André Ventura, tem agora poderes para exigir registos criminais de dirigentes e demiti-los, se assim se justificar.

Sem explicação fica a substituição de três dos cinco vice-presidentes. Um deles é o militante número dois do partido.