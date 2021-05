Rui Moreira: "Se o Sr. Dr. Rui Rio tem algum problema com o Porto, tem de lhe perguntar a razão"

O Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, reagiu este domingo às declarações do presidente do PSD, Rui Rio. Rui Moreira questiona se o líder do PSD tem algum problema com a cidade do Porto.

"Se o Sr. Dr. Rui Rio tem algum problema com a cidade do Porto, tem de lhe perguntar a razão", afirmou.

Declarações de Rui Rio

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu que o Governo e a Câmara Municipal do Porto "deviam pedir desculpa aos portugueses" na sequência do comportamento dos adeptos ingleses no Porto, considerando uma "vergonha em pleno combate à pandemia".

"O Governo e a Câmara do Porto deviam pedir desculpa aos portugueses, que privados de tanta coisa, assistem a esta vergonha em pleno combate à pandemia", escreveu Rio na sua conta oficial na rede social 'Twitter'.

Numa publicação durante a madrugada, e que é acompanhada de uma notícia que dá conta de um ferido e uma detenção na sequência de confrontos entre os adeptos ingleses que estavam no Porto para a final da Liga dos Campeões, o líder do PSD criticou que "nada aprenderam com o que se passou em Lisboa".