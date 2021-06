Santo António será em casa, São João na rua com regras, São Pedro espera medidas do Governo

Os arraiais populares em Lisboa vão ser cancelados pelo segundo ano consecutivo. A autarquia da capital anunciou a proibição das festas de Santo António. Pelo contrário, a Câmara do Porto vai permitir festas controladas. O Governo remete o anúncio das medidas a aplicar para depois da reunião do Conselho de Ministros, mas a Direção Geral de Saúde (DGS) já disse que os festejos são possíveis desde que haja regras.

As festas de Santo António, como costumavam acontecer, só para o ano. Fernando Medina considera que é uma decisão sensata. No entanto essa sensatez esbarra na capacidade de compreensão de quem acompanhou os excessos da festa do Sporting, que foram permitidos pela mesma autarquia, e pelos festejos da Champions.

A decisão está tomada e as licenças voltam a ficar na gaveta por mais um ano. A poucos dias das tradicionais festas, ainda ninguém sabe quais serão as medidas a aplicar.

Ao contrário do que aconteceu no ano passado – em que o país estava em estado de emergência – a restauração vai estar aberta e os festejos, segundo a DGS, até podem ser possíveis, mas com regras.

No Porto, a autarquia já disse que as festas estão permitidas, mas com controlo.