Proibida circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana

A reunião do Conselho de Ministros onde foi reavaliada a evolução da pandemia em Portugal, concelho a concelho, terminou há instantes .

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anuncia as conclusões. Veja abaixo em direto:

A ministra afirma que o país está, no geral, numa situação pior do que estava há uma semana e que a próxima fase do desconfinamento "dificilmente se pode verificar".

"Do ponto de vista da aplicação territorial das medidas, temos neste momento ainda a maioria do país dentro do quadro das medidas que tínhamos previsto, com as novas regras das medidas de desconfinamento, e temos quatro concelhos que recuperam: Alcanena, Paredes de Coura, Santarém e Vale de Cambra ", disse.

Os concelhos de Alcochete, Águeda, Almada, Amadora, Barreiro, Grândola, Lagos, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sardoal, Seixal, Setúbal, Sines, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira estão em situação de alerta.

Lisboa vai retomar a proibição de circulação para dentro e fora da área metropolitana ao fim de semana. A proibição vigora a partir das 15:00 de sexta-feira e serve “para procurar conter aumento de incidência na Área Metropolitana de Lisboa”.

O agravamento da incidência na AML, diz a ministra quando questionada sobre as declarações de ontem de António Costa, acontece porque, pela segunda vez, alguns concelhos desta região ultrapassam os 120 casos por 100 mil habitantes, a primeira das linhas vermelhas da matriz de risco.